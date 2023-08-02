Пелешко Павел Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1888
Отец: Пелешко Онуфрий Иванович
Мать: Пелешко Улита Яковлевна
Бракосочетание
03.02.1908
Рождение ребёнка
13.02.1913
Мать ребёнка: Пелешко (Золотарь) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: (Пелешко) Лидия Павлова
Мать ребёнка: Пелешко (Золотарь) Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно