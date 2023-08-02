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Пелешко Павел Онуфриевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

10.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1888

Отец: Пелешко Онуфрий Иванович

Мать: Пелешко Улита Яковлевна

Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Пелешко (Золотарь) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
13.02.1913

Сын: Пелешко Николай Павлов

Мать ребёнка: Пелешко (Золотарь) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: (Пелешко) Лидия Павлова

Мать ребёнка: Пелешко (Золотарь) Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно

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