Пелешко Улита Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ксения Онуфриева
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1885
Дочь: Акилина Онуфриевна
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1888
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Фаненко Параскева Онуфриевна
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1893
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия Онуфриевна
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Онуфриевна
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1901
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1902
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1904
Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович