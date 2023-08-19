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Пелешко Улита Яковлевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ксения Онуфриева

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1885

Дочь: Акилина Онуфриевна

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1888

Сын: Пелешко Павел Онуфриевич

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Фаненко Параскева Онуфриевна

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1893

Сын: Пелешко Павел Онуфриевич

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия Онуфриевна

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Онуфриевна

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
29.04.1901

Сын: Пелешко Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Пелешко Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Пелешко Илья Онуфриевич

Отец ребёнка: Пелешко Онуфрий Иванович