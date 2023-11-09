город Оренбург, город Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Оренбург

город Оренбург, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Чкалов
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Города
1ОРЕНБУРГ. Губернский. (С предместьем Старая Голубиная слобода).При р. Урале.2086149733361804615385Богослужебных зданий 21: церквей православных 14, монастырей 2, церковь лютеранская 1, римско-католическая 1, магометанских мечетей 3. Учебных заведений 20: военное учил Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
город Оренбург
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Полицейские надзиратели Оренбургского поселка
город Оренбург

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область
11784Оренбурггород обл.подчин.51°46'с.ш.55°05'в.д.M-40-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Оренбург
53701000001г Оренбурггород
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