Дубовик Ефим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик Ефим Ефимович

Дубовик Ефим Ефимович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

16.02.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дубовик Ефим Семёнович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Платон Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дубовик Николай Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дубовик Илларион Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мариана Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
30.01.1868

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феоктиста Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
22.03.1870

Сын: Дубовик Исакий Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дубовик Герасим Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Смерть
16.02.1899
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.