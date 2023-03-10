Дубовик Ефим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти16.02.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дубовик Илларион Ефимович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мариана Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
30.01.1868
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феоктиста Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
22.03.1870
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Смерть
16.02.1899
Причина смерти: от старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926