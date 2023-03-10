Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Семёнович
Смерть
Неизвестно