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Дубовик Кузьма Ефимович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1878

Дочь: Неизвестно Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
25.03.1880

Дочь: Неизвестно Лариса Кузьминична

Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Неизвестно Харитина Кузьминична

Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
25.09.1887

Сын: Дубовик Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
26.10.1894

Дочь: Супрун Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Фотина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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