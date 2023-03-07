Дубовик Кузьма Ефимович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
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Рождение
18.?.?
Отец: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
19.03.1878
Дочь: Неизвестно Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
25.03.1880
Дочь: Неизвестно Лариса Кузьминична
Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: Неизвестно Харитина Кузьминична
Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
25.09.1887
Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
26.10.1894
Дочь: Супрун Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Дубовик Фотина Григорьевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно