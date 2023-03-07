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Дубовик Сергей Кузьмич

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

25.09.1887

Дата смерти

09.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1887

Отец: Дубовик Кузьма Ефимович

Мать: Дубовик Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Крещение
26.09.1887
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
09.10.1887
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
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