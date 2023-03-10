Супрун (Дубовик) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрун (Дубовик) Прасковья Кузьминична

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

26.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1894

Отец: Дубовик Кузьма Ефимович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
28.10.1894
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Бракосочетание
19.04.1915

Муж: Супрун Фёдор Кузьмич

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Смерть
Неизвестно

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