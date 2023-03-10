Супрун (Дубовик) Прасковья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения26.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1894
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
28.10.1894
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Бракосочетание
19.04.1915
Муж: Супрун Фёдор Кузьмич
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Смерть
Неизвестно