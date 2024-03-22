Неизвестно (Дубовик) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Дубовик) Дарья Кузьминична

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

19.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1878

Отец: Дубовик Кузьма Ефимович

Мать: Дубовик Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Крещение
20.03.1878
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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