Дубовик (Неизвестно) Фотина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
19.03.1878
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
25.03.1880
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Лариса Кузьминична
Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Харитина Кузьминична
Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
25.09.1887
Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
26.10.1894
Дочь: Супрун (Дубовик) Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Смерть
Неизвестно