Дубовик (Неизвестно) Фотина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик (Неизвестно) Фотина Григорьевна

Дубовик (Неизвестно) Фотина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Кузьма Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
19.03.1878

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
25.03.1880

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Лариса Кузьминична

Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Харитина Кузьминична

Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
25.09.1887

Сын: Дубовик Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
26.10.1894

Дочь: Супрун (Дубовик) Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Дубовик Кузьма Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.