Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Платон Ефимович

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Ефим Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дубовик Николай Ефимович

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дубовик Илларион Ефимович

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мариана Ефимовна

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
30.01.1868

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феоктиста Ефимовна

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
22.03.1870

Сын: Дубовик Исакий Ефимович

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дубовик Герасим Ефимович

Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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