Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дубовик Илларион Ефимович
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мариана Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
30.01.1868
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Феоктиста Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
22.03.1870
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Дубовик Ефим Ефимович
Смерть
Неизвестно