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Неизвестно (Дубовик) Пелагея Ефимовна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1865

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
12.10.1865
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Смерть
Неизвестно

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