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Дубовик Герасим Ефимович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница Соборно-Троицкая церк., 1893
Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Дубовик Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Дубовик Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1894. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.893
Рождение ребёнка
14.04.1899

Дочь: Неизвестно Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
21.10.1905

Дочь: Неизвестно Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Рождение ребёнка
21.09.1913

Дочь: Неизвестно Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
01.07.1915

Дочь: Неизвестно Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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