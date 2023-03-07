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Дубовик Пётр Ефимович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
10.05.1864

Жена: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1864. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
09.07.1865

Дочь: Неизвестно Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Рождение ребёнка
08.04.1868

Сын: Дубовик Ирадион Петрович

Мать ребёнка: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
12.09.1869

Дочь: Неизвестно Феодора Петровна

Мать ребёнка: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. госп-го, 1869. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Неизвестно Ефросиния Петровна

Мать ребёнка: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1881

Сын: Дубовик Дионисий Петрович

Мать ребёнка: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1881. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.268
Рождение ребёнка
01.09.1883

Дочь: Неизвестно Марфа Петровна

Мать ребёнка: Дубовик Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1883. ГАЧО ф.679, оп.10, д.277
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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