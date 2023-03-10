Дубовик Исакий Ефимович
Место рождения
Дата рождения22.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1870
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
23.03.1870
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно