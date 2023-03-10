Дубовик Исакий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик Исакий Ефимович

Дубовик Исакий Ефимович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

22.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1870

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
23.03.1870
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1870. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.