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Дубовик Платон Ефимович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дубовик Василий Платонович

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Адаменко Ефросиния Платоновна

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1878

Сын: Дубовик Радион Платонович

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
23.01.1880

Сын: Дубовик Григорий Платонович

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
09.09.1883

Дочь: Неизвестно Минодора Платоновна

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Евдокия Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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