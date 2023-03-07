Дубовик Платон Ефимович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дубовик Василий Платонович
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Адаменко Ефросиния Платоновна
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
09.11.1878
Сын: Дубовик Радион Платонович
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
23.01.1880
Сын: Дубовик Григорий Платонович
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
09.09.1883
Дочь: Неизвестно Минодора Платоновна
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Федотовна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно