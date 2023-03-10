Дубовик (Неизвестно) Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Евдокия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Платон Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дубовик Василий Платонович

Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Адаменко (Дубовик) Ефросиния Платоновна

Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1878

Сын: Дубовик Радион Платонович

Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
23.01.1880

Сын: Дубовик Григорий Платонович

Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
09.09.1883

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Минодора Платоновна

Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Смерть
1902
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от чахотки | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1902

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