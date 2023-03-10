Дубовик (Неизвестно) Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дубовик Василий Платонович
Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Адаменко (Дубовик) Ефросиния Платоновна
Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович
Рождение ребёнка
09.11.1878
Сын: Дубовик Радион Платонович
Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
23.01.1880
Сын: Дубовик Григорий Платонович
Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
09.09.1883
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Минодора Платоновна
Отец ребёнка: Дубовик Платон Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Смерть
1902
Причина смерти: от чахотки | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1902