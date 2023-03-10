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Дубовик Радион Платонович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

09.11.1878

Дата смерти

22.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1878

Отец: Дубовик Платон Ефимович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Евдокия Федотовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
10.11.1878
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
22.03.1879
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260

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