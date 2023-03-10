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Дубовик Василий Платонович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Дубовик Платон Ефимович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Евдокия Федотовна

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
15.10.1895

Жена: Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница Троицкая церк., 1895. ГАЧО,
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Дубовик Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
25.09.1900

Сын: Дубовик Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1900
Рождение ребёнка
24.03.1903

Дочь: (Дубовик) Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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