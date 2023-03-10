Дубовик Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1900
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1900
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1900
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
26.09.1900
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1900
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: Пропал без вести | ОБД "Мемориал"