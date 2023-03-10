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Дубовик Иван Васильевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

25.09.1900

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1900

Отец: Дубовик Василий Платонович

Мать: Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1900
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
26.09.1900
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1900
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: Пропал без вести | ОБД "Мемориал"

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