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(Дубовик) Матрёна Васильевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

24.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1903

Отец: Дубовик Василий Платонович

Мать: Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
25.03.1903
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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