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Дубовик Фёдор Васильевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

05.06.1899

Дата смерти

06.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1899

Отец: Дубовик Василий Платонович

Мать: Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
06.06.1899
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Смерть
06.10.1899
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от детской | г.Сосница (Сосниця), Сосницы

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