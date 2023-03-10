Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
15.10.1895
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница Троицкая церк., 1895. ГАЧО,
Рождение ребёнка
05.06.1899
Отец ребёнка: Дубовик Василий Платонович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
25.09.1900
Отец ребёнка: Дубовик Василий Платонович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1900
Рождение ребёнка
24.03.1903
Дочь: (Дубовик) Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Дубовик Василий Платонович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно