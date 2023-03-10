Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Вишневецкая) Наталья Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Дубовик Василий Платонович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница Троицкая церк., 1895. ГАЧО,
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Дубовик Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Дубовик Василий Платонович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
25.09.1900

Сын: Дубовик Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дубовик Василий Платонович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1900
Рождение ребёнка
24.03.1903

Дочь: (Дубовик) Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Дубовик Василий Платонович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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