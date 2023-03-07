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Дубовик Илларион Ефимович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1847

Дата смерти

17.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1875

Сын: Дубовик Емельян Илларионович

Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
14.11.1878

Дочь: Неизвестно Феодора Илларионовна

Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
1886

Сын: Дубовик Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1888

Дочь: Матвиенко Устиния Илларионовна

Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Екатерина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
17.12.1915
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: От старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
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