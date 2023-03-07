Дубовик Илларион Ефимович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти17.12.1915
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Дубовик Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
08.08.1875
Сын: Дубовик Емельян Илларионович
Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Рождение ребёнка
14.11.1878
Дочь: Неизвестно Феодора Илларионовна
Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дубовик Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
02.10.1888
Дочь: Матвиенко Устиния Илларионовна
Мать ребёнка: Дубовик Екатерина Захаровна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
17.12.1915
Причина смерти: От старости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584