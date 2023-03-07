Дубовик Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Дубовик Ефим Ефимович
Бракосочетание
17.01.1866
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
25.09.1867
Дочь: Неизвестно Евфросиния Николаевна
Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
24.10.1869
Дочь: Неизвестно Сиклитикия Николаевна
Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична
Рождение ребёнка
01.11.1878
Дочь: Неизвестно Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
13.02.1882
Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
28.10.1884
Дочь: Неизвестно Неонила Николаевна
Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно