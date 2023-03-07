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Дубовик Николай Ефимович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Дубовик Ефим Ефимович

Мать: Дубовик Евпраксия Никитична

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1866

Жена: Дубовик Гликерия Саввична

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
25.09.1867

Дочь: Неизвестно Евфросиния Николаевна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
24.10.1869

Дочь: Неизвестно Сиклитикия Николаевна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1878

Дочь: Неизвестно Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
13.02.1882

Сын: Дубовик Семён Николаевич

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
28.10.1884

Дочь: Неизвестно Неонила Николаевна

Мать ребёнка: Дубовик Гликерия Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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