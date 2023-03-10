Неизвестно (Дубовик) Лариса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Дубовик) Лариса Кузьминична

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

25.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1880

Отец: Дубовик Кузьма Ефимович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Фотина Григорьевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
26.03.1880
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Смерть
Неизвестно

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