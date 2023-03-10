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Дубовик Ефим Семёнович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дубовик Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Васса Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дубовик Степан Ефимович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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