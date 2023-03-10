Дубовик Ефим Семёнович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария (Саввина)
Смерть
Неизвестно