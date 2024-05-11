Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1941
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.
Дочь: Синани (Синани) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей Павлович
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.
Сын: Синани (Кудрявцев) Вадим Алексеевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей Павлович
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Восприемник
17.01.1911 ст.
Игорь Борисович Синани
Бракосочетание
29.06.1915 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 3126: Метрическая книга собора Воскресения Христова всех учебных заведений (Смольный собор) на 1915 г.... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: Позина (Монвиж-Монтвид) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Вайсберг (Енох) Ной Израилевич
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1920
Сын: Монвиж-Монтвид Лоли Викторович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 1. Дело 1461. Книга... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1927
Дочь: Добровольская (Монвиж-Монтвид) Маина Викторовна
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Монтвид Александр Викторович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович
Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
1941