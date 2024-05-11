Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

Мать: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична

Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.

Дочь: Синани (Синани) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.

Сын: Синани (Кудрявцев) Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Восприемник
17.01.1911 ст.
Игорь Борисович Синани
Бракосочетание
29.06.1915 ст.

Муж: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 3126: Метрическая книга собора Воскресения Христова всех учебных заведений (Смольный собор) на 1915 г.... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: Позина (Монвиж-Монтвид) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Вайсберг (Енох) Ной Израилевич

Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1920

Сын: Монвиж-Монтвид Лоли Викторович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 1. Дело 1461. Книга... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1927

Дочь: Добровольская (Монвиж-Монтвид) Маина Викторовна

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Монтвид Александр Викторович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
1941

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