Позина (Монвиж-Монтвид) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1918
Дата смерти1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1918
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Позин Моисей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель.
Место жительства
Неизвестно
г. Сумгаит, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург