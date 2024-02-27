Позина (Монвиж-Монтвид) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позина (Монвиж-Монтвид) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1918

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1918

Отец: Вайсберг (енох) Ной Израилевич

Мать: Монвиж-Монтвид Евгения Борисовна

Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Позин Моисей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Позин Моисей Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель.
Место жительства
Неизвестно
г. Сумгаит, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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