Вайсберг (Енох) Ной Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: Позина (Монвиж-Монтвид) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Смерть
Неизвестно