Вайсберг (Енох) Ной Израилевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вайсберг (Енох) Ной Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: Позина (Монвиж-Монтвид) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна

Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Смерть
Неизвестно

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