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Монтвид Александр Викторович

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Место рождения

г. Баку, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

1929

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

Мать: Монвиж-Монтвид Евгения Борисовна

г. Баку, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1958

Сын: Монтвид Владимир Александрович

Мать ребёнка: Монтвид Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монтвид Александра Владимировна

Петергоф, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монтвид Александра Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Судовой механик
Место жительства
Неизвестно
Петергоф, Петергофский уезд
Смерть
2004
Петергоф, Петергофский уезд
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