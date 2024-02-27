Монтвид Александр Викторович
Место рожденияг. Баку, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения1929
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
г. Баку, Азербайджанская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1958
Сын: Монтвид Владимир Александрович
Мать ребёнка: Монтвид Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монтвид Александра Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Судовой механик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2004