Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич) 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

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Место рождения

Армянск, Армянск, Республика Крым

Дата рождения

1851

Дата смерти

1920 или 1922

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Синани Наум (Бабакай) Берахович

Мать: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Армянск, Армянск, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Когда Борис сказал отцу о своем желании учиться, отец не только не помог сыну... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Мандельштам Осип. Шум времени. Л., 1925 | Сборник рассказов | Рассказ «Семья Синани» | С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всяки... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Врач, психиатр.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С ?.09.1871 по ?.06.1872
Киев, Украинская ССР
Образовательное учреждение: Императорский университет Св. Владимира | Специальность: Медицинский факультет | Уровень образования: 1-й курс | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архи... Показать все
Образование
С ?.09.1872 по 1877
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Императорская Медико-хирургическая академия | Специальность: Лекарь | Уровень образования: Высшее | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из к... Показать все
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна

Мать ребёнка: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична

Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.

Сын: Синани Борис Борисович

Мать ребёнка: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична

Колмово, Троицкая волость, Новгородский уезд
Предположительное место рождения - село Колмово, где Борис Наумович заведовал психиатрической лечебницей.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лебедева (Синани) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична

На фотографии 1895 года маленькая «Неся» выглядит примерно полутора лет. Также, дату 1893 г. дает Г.О. Лессель.
Смерть
1920 или 1922
г. Симферополь, Крымская АССР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Причина смерти: Язва желудка | В своих воспоминаниях Самуил Соломонович Синани называет годом смерти 1920-й, а Игорь Борисович Синани - 1922 год.

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