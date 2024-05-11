Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1920 или 1922
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Когда Борис сказал отцу о своем желании учиться, отец не только не помог сыну... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Мандельштам Осип. Шум времени. Л., 1925 | Сборник рассказов | Рассказ «Семья Синани» | С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всяки... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Врач, психиатр.
Место жительства
Неизвестно
Образование
С ?.09.1871 по ?.06.1872
Киев, Украинская ССР
Образовательное учреждение: Императорский университет Св. Владимира | Специальность: Медицинский факультет | Уровень образования: 1-й курс | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архи... Показать все
Образование
С ?.09.1872 по 1877
Образовательное учреждение: Императорская Медико-хирургическая академия | Специальность: Лекарь | Уровень образования: Высшее | РГВИА - Российский Государственный Военно-Исторический Архив | Одно из к... Показать все
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.
Мать ребёнка: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична
Колмово, Троицкая волость, Новгородский уезд
Предположительное место рождения - село Колмово, где Борис Наумович заведовал психиатрической лечебницей.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лебедева (Синани) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична
На фотографии 1895 года маленькая «Неся» выглядит примерно полутора лет. Также, дату 1893 г. дает Г.О. Лессель.
Смерть
1920 или 1922
г. Симферополь, Крымская АССР, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Причина смерти: Язва желудка | В своих воспоминаниях Самуил Соломонович Синани называет годом смерти 1920-й, а Игорь Борисович Синани - 1922 год.