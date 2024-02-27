Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1901
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попадичев Лука Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)
Колмово, Троицкая волость, Новгородский уезд
Предположительное место рождения - село Колмово, где Борис Наумович заведовал психиатрической лечебницей.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Туберкулёз | «Сохрани мою речь». Сборник. Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М., Издательское предприятие «Обновление». 1991 | В. Б. Некрасова. О семье Синани. стр. 61 | Конец жизни Бориса ... Показать все