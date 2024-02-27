Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попадичева (Попадичева) Варвара Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1901

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попадичев Лука Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Монвиж-Монтвид Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

Рождение ребёнка
27.12.1889 ст.

Сын: Синани Борис Борисович

Отец ребёнка: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

Колмово, Троицкая волость, Новгородский уезд
Предположительное место рождения - село Колмово, где Борис Наумович заведовал психиатрической лечебницей.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синани Борис (Берах) Наумович (Нахманович, Бабакаевич)

Смерть
Около 1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Туберкулёз | «Сохрани мою речь». Сборник. Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М., Издательское предприятие «Обновление». 1991 | В. Б. Некрасова. О семье Синани. стр. 61 | Конец жизни Бориса ... Показать все
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