Кудрявцев Алексей Павлович 18.02.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрявцев Алексей Павлович

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

18.02.1881

Дата смерти

31.12.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Упоминание
Неизвестно
Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры | Библиографический словарь, т. 1-4 (электронная версия) | http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=631 | Отец – помощник машиниста на ж. д., мать – порт... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.

Дочь: Синани (Синани) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.

Сын: Синани (Кудрявцев) Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Смерть
31.12.1931
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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