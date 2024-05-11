Кудрявцев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения18.02.1881
Дата смерти31.12.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры | Библиографический словарь, т. 1-4 (электронная версия) | http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=631 | Отец – помощник машиниста на ж. д., мать – порт... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.
Дочь: Синани (Синани) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Рождение ребёнка
19.06.1909 ст.
Сын: Синани (Кудрявцев) Вадим Алексеевич
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Смерть
31.12.1931