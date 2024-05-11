Синани (Кудрявцев) Вадим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1909 ст.
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1909 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Художник-график
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.06.1910 ст.
Собор Святого равноапостольного князя Владимира на Петроградской стороне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Военная служба
С ?.07.1941
Род войск: Пехота | Воинское звание: Красноармеец | Призван Дзержинским районным военным комиссариатом Дзержинского р-на г. Ленинграда.
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синани Анна Александровна
Смерть
1984