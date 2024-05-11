Синани (Кудрявцев) Вадим Алексеевич 19.06.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани (Кудрявцев) Вадим Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.06.1909 ст.

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1909 ст.

Отец: Кудрявцев Алексей Павлович

Мать: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синани Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Художник-график
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
01.06.1910 ст.
Собор Святого равноапостольного князя Владимира на Петроградской стороне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2403: Метрическая книга Князь-Владимирского собора на Петербургской стороне за 1910 г., л. 91об-92
Военная служба
С ?.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Пехота | Воинское звание: Красноармеец | Призван Дзержинским районным военным комиссариатом Дзержинского р-на г. Ленинграда.
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синани Анна Александровна

Смерть
1984
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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