Синани Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вадим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вадим Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно