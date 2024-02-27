Синани Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синани Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вадим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадим Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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