Добровольская (Монвиж-Монтвид) Маина Викторовна
Место рожденияг. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения05.12.1927
Дата смерти22.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927
г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, преподаватель иностранных языков (немецкий, испанский)
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1948 по 1952
Педагогический институт иностранных языков №1, г. Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Образовательное учреждение: Педагогический институт иностранных языков №1 | Специальность: Испанский язык | Уровень образования: Высшее
Бракосочетание
20.08.1952
Рождение ребёнка
20.06.1953
г. Боярка Киево-Святошинского р-на, Киевская область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
13.08.1956
Рождение ребёнка
11.06.1958
Смерть
22.05.2014
г. Боярка, Киевская область, Украина