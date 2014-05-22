Добровольская (Монвиж-Монтвид) Маина Викторовна 05.12.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Монвиж-Монтвид) Маина Викторовна

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Место рождения

г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

05.12.1927

Дата смерти

22.05.2014

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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АД
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927

Отец: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

Мать: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна

г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, преподаватель иностранных языков (немецкий, испанский)
Место жительства
Неизвестно
Тальное, Черкаська область
Образование
С 1948 по 1952
Педагогический институт иностранных языков №1, г. Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Образовательное учреждение: Педагогический институт иностранных языков №1 | Специальность: Испанский язык | Уровень образования: Высшее
Бракосочетание
20.08.1952

Муж: Добровольский Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
20.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добровольский Владимир Юрьевич

г. Боярка Киево-Святошинского р-на, Киевская область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
13.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добровольский Владимир Юрьевич

Тальное, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добровольский Владимир Юрьевич

Тальное, Черкаська область
Смерть
22.05.2014
г. Боярка, Киевская область, Украина

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