город Тальное, город Тальное, Черкаська область (на 2018) — Familio

Тальное

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Тальновская волость
1311. Тальное, местечко бывшее владельческое, при р Угорском Тикиче, дворов 324, жителей 1876, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, час Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Тальновская волость
Тальное м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27698Тальнемістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н ТальнівськийТальнівська міська об'єднана територіальна громада
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