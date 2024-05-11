Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович
Место рождения
Дата рождения19.11.1887 ст.
Дата смерти1941 или 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1887 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 478 (Петроградский Политехнический Институт Императора Петра Великого), Опись 1, Дело 1398 - Виктор Эдуардович Монвиж-Монт... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист, статистик
Крещение
10.12.1887 ст.
Церковь во имя Алексея человека Божьего, с. Курулька, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 478 (Петроградский Политехнический Институт Императора Петра Великого), Опись 1, Дело 1398 - Виктор Эдуардович Монвиж-Монт... Показать все
Образование
С 01.09.1898 по 15.05.1905 ст.
Образовательное учреждение: Тенишевское училище | Уровень образования: Средний | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 478 (Петроградский Политехнический Инстит... Показать все
Образование
С 01.09.1905 по 25.09.1913 ст.
Санкт-Петербургский политехнический институт императора Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Образовательное учреждение: Санкт-Петербургский политехнический институт императора Петра Великого | Специальность: Экономика и статистика | Уровень образования: Высшее | ЦГИА СПб - Центральный Госуда... Показать все
Восприемник
17.01.1911 ст.
Церковь Входа Господня в Иерусалим на Знаменской площади, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Игорь Борисович Синани
Бракосочетание
29.06.1915 ст.
Воскресения Христова Смольный собор, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 3126: Метрическая книга собора Воскресения Христова всех учебных заведений (Смольный собор) на 1915 г.... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1920
Сын: Монвиж-Монтвид Лоли Викторович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 1. Дело 1461. Книга... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1927
Дочь: Добровольская (Монвиж-Монтвид) Маина Викторовна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна
г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1929
Сын: Монтвид Александр Викторович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Синани) Евгения Борисовна
Смерть
1941 или 1942
Причина смерти: Дистрофия сердечной мышцы | Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.... Показать все