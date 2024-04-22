Монвиж-Монтвид Лоли Викторович
Место рождения
Дата рождения05.07.1920
Дата смертиДо ?.10.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1920
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 1. Дело 1461. Книга... Показать все
Смерть
До ?.10.1920
В личной регистрационной карточке сотрудника ЦСУ В.Э. Монтвида от 08.10.1920 г. сын Лоли отсутствует. Отсюда взята дата смерти. | РГАЭ - Российский Государственный Архив Экономики | Федеральный госуда... Показать все