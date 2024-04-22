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Монвиж-Монтвид Лоли Викторович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.07.1920

Дата смерти

До ?.10.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1920

Отец: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

Мать: Монвиж-Монтвид Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 1. Дело 1461. Книга... Показать все
Смерть
До ?.10.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В личной регистрационной карточке сотрудника ЦСУ В.Э. Монтвида от 08.10.1920 г. сын Лоли отсутствует. Отсюда взята дата смерти. | РГАЭ - Российский Государственный Архив Экономики | Федеральный госуда... Показать все
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