Монвиж-Монтвид Эдуард Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид Эдуард Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1859 ст.

Дата смерти

01.10.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1859 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Александра Федоровна

Дата рождения взята из формулярного списка Станислава Людвиговича Монвиж-Монтвида. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 1656... Показать все
Крещение
18.12.1859 ст.
Дружелюбовка, Харківська область
Церковь св. Петра и Павла. РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16560 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6 | Декабря 11 числа ... Показать все
Бракосочетание
15.05.1887 ст.

Жена: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна

Алупка, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Церковь Архистратига Михаила. Таинство совершил священник Павел Фанагорский. Первенец супружеской четы (Виктор) родился 19.11.1887, т.е. через полгода после свадьбы. | ГАРК - Государственный Архив Рес... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1887 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна

Курулька, Харківська область
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 478 (Петроградский Политехнический Институт Императора Петра Великого), Опись 1, Дело 1398 - Виктор Эдуардович Монвиж-Монт... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1889 ст.

Дочь: Толочинова Ксения Эдуардовна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна

А.Ф. Парамонов пишет, что «Ксения (11.10.1890 г.р.) родилась в Харькове, крещена в Вознесенской церкви». (http://otkudarodom.ua/ru/node/25/м)
Рождение ребёнка
09.01.1892 ст.

Дочь: Синани Александра Эдуардовна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1895 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Георгий (Юрий) Эдуардович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.01.1904 ст.

Сын: Монтвид Анатолий Эдуардович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Издатель детской литературы - журнал «Всходы», «Библиотека народной школы»
Смерть
01.10.1911 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Суицид | После наступления финансового краха, воспринятого как бесчестье, отравился морфием. Дата смерти взята из прошения о материальной помощи Виктора Эдуардовича Монвиж-Монтвида. | ... Показать все
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