Монвиж-Монтвид Эдуард Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1859 ст.
Дата смерти01.10.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.12.1859 ст.
Дата рождения взята из формулярного списка Станислава Людвиговича Монвиж-Монтвида. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 1656... Показать все
Крещение
18.12.1859 ст.
Дружелюбовка, Харківська область
Церковь св. Петра и Павла. РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16560 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6 | Декабря 11 числа ... Показать все
Бракосочетание
15.05.1887 ст.
Алупка, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Церковь Архистратига Михаила. Таинство совершил священник Павел Фанагорский. Первенец супружеской четы (Виктор) родился 19.11.1887, т.е. через полгода после свадьбы. | ГАРК - Государственный Архив Рес... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1887 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Виктор Эдуардович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна
Курулька, Харківська область
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 478 (Петроградский Политехнический Институт Императора Петра Великого), Опись 1, Дело 1398 - Виктор Эдуардович Монвиж-Монт... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1889 ст.
Дочь: Толочинова Ксения Эдуардовна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна
А.Ф. Парамонов пишет, что «Ксения (11.10.1890 г.р.) родилась в Харькове, крещена в Вознесенской церкви». (http://otkudarodom.ua/ru/node/25/м)
Рождение ребёнка
09.01.1892 ст.
Дочь: Синани Александра Эдуардовна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1895 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Георгий (Юрий) Эдуардович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1904 ст.
Сын: Монтвид Анатолий Эдуардович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Издатель детской литературы - журнал «Всходы», «Библиотека народной школы»
Смерть
01.10.1911 ст.
Причина смерти: Суицид | После наступления финансового краха, воспринятого как бесчестье, отравился морфием. Дата смерти взята из прошения о материальной помощи Виктора Эдуардовича Монвиж-Монтвида. | ... Показать все