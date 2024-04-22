Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.01.1892 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1892 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Эдуард Станиславович

Мать: Монвиж-Монтвид Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
03.03.1892 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Храм Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе Крестил священник Димитрий Некрасов с причтом.
Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Муж: Синани Борис Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Храм Рождества Христова на Песках ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2287: Метрическая книга церкви Рождества Христова на Песках на 1909 ... Показать все
Образование
С 1909 по 1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Санкт–Петербургская консерватория Императорского русского музыкального общества Специальность: Фортепиано Уровень образования: Незаконченное После года обучения в консерват... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Сын: Синани Игорь Борисович

Отец ребёнка: Синани Борис Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Якоби Евгений Адолиевич

Отец ребёнка: Делле Адолий Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемник
08.01.1917 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Александра Филипповна Толочинова
Рождение ребёнка
?.10.1918

Сын: Демьяновский Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Демьяновский Валентин Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1919
Нарва, Эстонская ССР
Причина смерти: Тиф | Умерла вместе с сыном Юрочкой в эстонском лагере для беженцев в районе г. Нарва.
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