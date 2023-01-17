Нарва
Ямбургский уезд (на 1913)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Narva
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10НАРВА. Портовый, с форштадтами: Ивангородским, Нарвским и Петровским, в Ямбургском уезде.На обоих берегах р. Наровы.14220½81733452961Церквей: православных 6, лютеранских 2. Учебных заведений 9: высшее уездное училище, училищ при Лютеранских церквах 2 и частных школ 6. Благотворительных 2. Воспитательны Показать всеПоказать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Нарва, безъуездный город в погост потч. Контора 0 вер. от Спб. Городская управа, городская полиция. потч. контора, жел.-дор. ст., пристань