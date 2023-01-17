город Нарва, город Нарва, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Нарва

Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Narva
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Города
10НАРВА. Портовый, с форштадтами: Ивангородским, Нарвским и Петровским, в Ямбургском уезде.На обоих берегах р. Наровы.14220½81733452961Церквей: православных 6, лютеранских 2. Учебных заведений 9: высшее уездное училище, училищ при Лютеранских церквах 2 и частных школ 6. Благотворительных 2. Воспитательны Показать все
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд
Нарва, безъуездный город в погост потч. Контора 0 вер. от Спб. Городская управа, городская полиция. потч. контора, жел.-дор. ст., пристань
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