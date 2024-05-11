Делле Адолий Яковлевич 17.04.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле Адолий Яковлевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.04.1883 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1883 ст.

Отец: Делле Яков Августович

Мать: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
04.05.1883 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение совершил прот. Иоанн Полисадов с диаконом Иосифом Федоровым | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19 Оп. 125 Д. 419 (стр. 572)
Бракосочетание
До 1908

Жена: Делле (Иванова) Елизавета Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1908

Жена: Делле (Иванова) Елизавета Федоровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Это не был официальный развод. Адолий просто ушел из семьи.
Рождение ребёнка
26.03.1908

Сын: Делле Василий Адолиевич

Мать ребёнка: Делле (Иванова) Елизавета Федоровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Дата и место рождения взяты из личного дела В. А. Делле | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольски... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Евгений Адолиевич

Мать ребёнка: Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1919
Причина смерти: Расстрел | Расстрелян красными при отступлении в своём имении в дер. Пестка Псковской губернии.

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