Делле Адолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1883 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1883 ст.
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
04.05.1883 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение совершил прот. Иоанн Полисадов с диаконом Иосифом Федоровым | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19 Оп. 125 Д. 419 (стр. 572)
Бракосочетание
До 1908
Развод
1908
Это не был официальный развод. Адолий просто ушел из семьи.
Рождение ребёнка
26.03.1908
Мать ребёнка: Делле (Иванова) Елизавета Федоровна
Дата и место рождения взяты из личного дела В. А. Делле | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольски... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1914
Сын: Евгений Адолиевич
Мать ребёнка: Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна
Смерть
1919
Причина смерти: Расстрел | Расстрелян красными при отступлении в своём имении в дер. Пестка Псковской губернии.