Делле Яков Августович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 08.01.1826 и 12.07.1826 ст.
Дата смерти07.01.1888 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 08.01.1826 и 12.07.1826 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 733 (ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ), Опись 9, Дело 721 | Ф. 733, Оп. 10, Д. 3 | Фонд 821 (ДЕПАРТАМЕНТ ДУХО... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 733 (ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ), Опись 9, Дело 721 | Ф. 733, Оп. 10, Д. 3 | Фонд 821 (ДЕПАРТАМЕНТ ДУХО... Показать все
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 733 (ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ), Опись 9, Дело 721 | Ф. 733, Оп. 10, Д. 3 | По представлению Попечител... Показать все
Упоминание
Неизвестно
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 733 (ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ), Опись 9, Дело 721 | Об утверждении воспитателями при училище Сельског... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный служащий
Место жительства
Неизвестно
Развод
Около 1869
Бракосочетание
?.06.1870
Жена: Делле (Ваншаффе) Адель
Объявление о свадьбе было напечатано в «Санкт-Петербургской евангелической воскресной газете» 25.6.1870 | St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресн... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Делле (Ваншаффе) Адель
Рождение ребёнка
18.01.1872 ст.
Дочь: Делле (Делле) Фридерика Яковлевна
Мать ребёнка: Делле (Ваншаффе) Адель
Рождение ребёнка
28.08.1873 ст.
Дочь: Делле (Делле) Генриетта Яковлевна
Мать ребёнка: Делле (Ваншаффе) Адель
Полное имя Генриетта Матильда Адель Анна.
Бракосочетание
12.07.1878 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
О свадьбе было объявлено в «Санкт-Петербургской евангелической воскресной газете» 9 июля. | Запись о венчании сделана в метрической книге церкви за 1878 год под №16. | Венчание совершил прот. Иоанн По... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1879 ст.
Мать ребёнка: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19 Опись 124 Дело 1363 - Метрическая книга ... при гимназии Человеколюбивого общества (л. 152-191) за 1879 год, л.160об-1... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.
Дочь: Делле (Делле) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна
Рождение ребёнка
13.05.1882 ст.
Мать ребёнка: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна
Рождение ребёнка
17.04.1883 ст.
Мать ребёнка: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна
Рождение ребёнка
30.11.1884 ст.
Дочь: Делле (Делле) Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна
Рождение ребёнка
12.07.1886 ст.
Дочь: Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Делле) (Потемкина) Мария Львовна
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19 Оп. 126 Д. 114 (стр. 149)
Смерть
07.01.1888 ст.
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище вместе с М.-Л.-Б.-А. Делле | Великий Князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь | Составитель - В. Саитов | Том 2 (Д -- Л), стр. 25