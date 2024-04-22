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Делле Василий Адолиевич

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.03.1908

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908

Отец: Делле Адолий Яковлевич

Мать: Делле Елизавета Федоровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Дата и место рождения взяты из личного дела В. А. Делле | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольски... Показать все
Образование
По 1925
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Образовательное учреждение: Школа II ступени Уровень образования: Среднее | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партий... Показать все
Образование
С 1926 по 1930
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Политехнический институт им. М.И. Калинина Специальность: Физик-металлург Уровень образования: Высшее | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических док... Показать все
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Делле Александра Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1930 по 1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Центральный Научно-Исследовательский Институт Материалов. Инженер-исследователь. | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Делле Галина Васильевна

Мать ребёнка: Делле Александра Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1936 по 1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ПАО «Ижорские заводы». Начальник научно-исследовательского отдела лаборатории завода. | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит доку... Показать все
Работа или профессия
С 1939 по 1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей». Начальник научно-технического отдела | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы... Показать все
Награда
1939
Орден «Трудового Красного Знамени» за научные работы по танковой броне. Указ Президиума Верховного Совета СССР. | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Пете... Показать все
Работа или профессия
С 1941 по 1943
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», г. Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Зам. главного инженера НИИ-48, Свердловск. | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и о... Показать все
Работа или профессия
С 1943 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей». Начальник московского филиала НИИ-48, Москва | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит д... Показать все
Место жительства
1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Суворовский пр. 19/15, кв. 5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делле Александра Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Упоминание
Неизвестно
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-металлург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Волковском кладбище вместе с матерью, женой и дочерью.
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