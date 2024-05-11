Делле (Быкова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Делле Галина Васильевна
Отец ребёнка: Делле Василий Адолиевич
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя