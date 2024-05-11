Делле (Быкова) Александра Григорьевна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле (Быкова) Александра Григорьевна

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Быков Григорий Кузмич

Мать: Быкова (Петрова) Ирина Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делле Василий Адолиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Делле Василий Адолиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Делле Галина Васильевна

Отец ребёнка: Делле Василий Адолиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя

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