Быкова (Петрова) Ирина Петровна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быкова (Петрова) Ирина Петровна

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Упоминание
Неизвестно
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Делле (Быкова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Быков Григорий Кузмич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1907
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

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