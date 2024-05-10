Быкова (Петрова) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Делле (Быкова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Быков Григорий Кузмич
Смерть
1907