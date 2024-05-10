Быков Григорий Кузмич 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быков Григорий Кузмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Делле (Быкова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Быкова (Петрова) Ирина Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1941
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

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