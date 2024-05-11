Делле (Иванова) Елизавета Федоровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Акушерка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1908
Развод
1908
Это не был официальный развод. Адолий просто ушел из семьи.
Рождение ребёнка
26.03.1908
Отец ребёнка: Делле Адолий Яковлевич
Дата и место рождения взяты из личного дела В. А. Делле | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольски... Показать все
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя