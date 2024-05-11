Делле (Иванова) Елизавета Федоровна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле (Иванова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда-Ленинграда и области с ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Акушерка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
До 1908

Муж: Делле Адолий Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1908

Муж: Делле Адолий Яковлевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Это не был официальный развод. Адолий просто ушел из семьи.
Рождение ребёнка
26.03.1908

Сын: Делле Василий Адолиевич

Отец ребёнка: Делле Адолий Яковлевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Дата и место рождения взяты из личного дела В. А. Делле | ЦГАИПД - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга | Архив хранит документы партийных и комсомольски... Показать все
Смерть
1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя

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